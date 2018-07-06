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Dehşet anlarını böyle kaydetti! Yüzünden vurdu

İLGİNÇ HABERLER  | 06.07.2018 22:19 | Son Güncelleme

Sokakta kavga ettiği yabancı tarafından hava tabancasıyla vurulan adam, o anları kaydederek dünyayla paylaştı.

İngiltere’nin Peterborough bölgesinde arabasını kirlettiğini belirttiği bir yabancıyla kavga eden Quintin James Lander, hava tabancasını çıkartan adamı kaydetmeye başladı.

“Beni vuracak mısın?” diye soran Quintin, sinkaflı ifadelerle “Eğer hemen şimdi gitmezsen suratından vuracağım” cevabını aldı.

Bir süre sonra da gerçekten hava tabancasıyla vuruldu. Kendi yüzünü çeken Quintin, “Beni gözümden vurdu” dedi.

Dün yüklenmesine rağmen Facebook’ta binlerce kez paylaşılan video, milyonu aşkın insana ulaştı. Yorumcular hafif yaralanan Quintin’in gözünün kör olmamasını şansla açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Quintin James Lander hava tabancası ingiltere kavga

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