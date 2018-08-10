Dehşet! Beton mikseri üzerinden geçti

Çin'de yaşanan bu kazada bir şoförün aracının kapısını dikkatsiz bir şekilde açmasının sonucu neredeyse bir kişinin hayatına mal oluyordu. Aniden açılan araç kapısına çarpan motosikletli o sırada yandan geçen beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtuldu! Kaskı sayesinde hayatta kalan motosikletli kadın ufak yaralarla kurtuldu.

