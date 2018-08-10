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Dehşet! Beton mikseri üzerinden geçti

İLGİNÇ HABERLER  | 10.08.2018 08:53 | Son Güncelleme

Çin'de kaydedilen görüntülerde, dikkatsiz bir şekilde aracının kapısını açan adam, motosikletli kadına kaza yaptırdı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çin'de yaşanan bu kazada bir şoförün aracının kapısını dikkatsiz bir şekilde açmasının sonucu neredeyse bir kişinin hayatına mal oluyordu. Aniden açılan araç kapısına çarpan motosikletli o sırada yandan geçen beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtuldu! Kaskı sayesinde hayatta kalan motosikletli kadın ufak yaralarla kurtuldu.

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Anahtar Kelimeler:
çin Kaza beton mikseri

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