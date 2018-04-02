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Dehşet! Dev lastik bomba gibi patladı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.04.2018 12:18 | Son Güncelleme

Gazla doldurulan lastik alev aldı söndürülmek isterken işçinin üzerine feci şekilde patladı.

Gazla doldurulan dev lastik alev aldı söndürülmek isterken işçinin üzerine feci şekilde böyle patladı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerin nerede çekildiği bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
lastik gaz patlama

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