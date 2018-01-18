Dehşet Olay! Sürat teknesi balıkçılara böyle daldı

Kolumbiya Nehri'nde balık tutan 3 kişi, hızla gelen tekneden denize atlayarak kurtuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde nehirde balık tutan balıkçılar bir anda dehşeti yaşadı. Balık tutarken kendilerine doğru hızla gelen sürat teknesi büyük bir kazaya neden oldu. Balıkçıların bağırışlarını ve hareketlerini fark etmeyen sürat motorunda bulunan kişi, balıkçı teknesini adeta biçti.
Tam o anlarda balıkçılar denize atlayarak kendilerini kurtardı. Buz gibi denize atlayan üç balıkçının ayak bileği ve kollarında çeşitli yaralanmaların olduğu olayda, şikayetçi oldular.
Sürat teknesini kullanan kişi ise oturma pozisyonunda balıkçıları görmediğini iddia etti. Ağustos ayında yaşanan bu olayın görüntüleri dava dosyasıyla beraber ortaya çıktı ve sosyal medyada da hızla yayıldı.
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