Dehşet! Sokak ortasında köpeği kesip yedi

Dehşete düşüren olay ekonomik krizle boğuşan Venezuela'da bir sokakta gerçekleşti. Genç adam çöp yığınları ile çevrili yerde bir köpeği yemek için kesti. Görgü tanıklarına göre, açlığa daha fazla dayanamadığını söyleyen genç adam, ardından köpeği yedi. İşte o görüntüler...