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Dehşet! Sokak ortasında köpeği kesip yedi

İLGİNÇ HABERLER  | 07.03.2018 16:01 | Son Güncelleme

Korkunç olay Venezuela'da bir sokakta gerçekleşti. Genç adam sokak köpeğini yemek için kesti. İşte o görüntüler...

Dehşete düşüren olay ekonomik krizle boğuşan Venezuela'da bir sokakta gerçekleşti. Genç adam çöp yığınları ile çevrili yerde bir köpeği yemek için kesti. Görgü tanıklarına göre, açlığa daha fazla dayanamadığını söyleyen genç adam, ardından köpeği yedi. İşte o görüntüler...

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Venezuela köpek

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
venezuela da bunların olmasının tek sebebi tek adam rejimi dır tek adamin uyguladığı yanlış politikalar ve bu politikalara müdahale edilmemesidir
@suleyman.ayvaz ulan sığır abd çin ingeltere tek ada değimi
@suleyman.ayvaz hayırdır venezueladamı yaşıyorsun?
@vebfatihi sığır o saydığın ülkelerde düzen farklı. gelişmemiş ülkelere yaramaz tek adam rejimi.
Tayyip Erdoğan a yetmedi tek adam dediğiniz şimdi Venezuela kalmıştı
@suleyman.ayvaz zuhaha bukadar acizleşen basitleşen hatta komikleşen başka ana muhalefet varmıdır acaba dünyada. akp bosuna her secimi kazanmıyor.
bu tek adam ne moda bir kelime gurubu
Venezuella büyük petrol ihracatçısı Ülkelerden biri yeraltı yada yerüstü Maden zengini olmak yetmiyor demekki
@arjursum "Türkiye gibi" mi? kaç kez sokakta köpek kesip yedin doğan çocuğuna Süt parası verir bu Devlet anana babana çay ikram ettiğin için"yaşlıya bakım parası" verir bu Devlet Aç kalsan ve sokaktak bir köpeği yemeye kalksan, önce sağlam bi sopa yersin, ardından da aç olduğun anlaşıldığında ise İllakiKarnını doyurur bu Millet
venezuellada türkiye gibi amerika sömürgesi altinda ondan hâlbuki yani başında küba var örnek alinacak küba da zengin yok fakir yok aç yok tok var
@arjursum akıl fışkırıyor memleketimin insanından. bugün bende cızbız köpek yedim. biraz zeki olun lütfen. akıllı olmanız için rica eder duruma geldik! Biraz uyanın! ayık olun..
affiyet olsun
Adam kasaba minnet etmemiş kesmiş yemiş... afiyet olsun
ABD, maduro ile uğraşıyor,nerede petrol var orada ABD nin katakullisi var.para verip bu fotografı çektirmiş olabilirler.ABD haber ajansları hep propaganda haberleri yapar.Atatirk anadolu ajansını bu nedenle kurdurmuştu..
kadını niye öldürmüşler la psikopatmı bunlar beyler yutubda video çekerek tahmin yapan çocuğu gördünüz mü. mk hepsini tutturmuş bakın adı Molvin Paydin
Venezuela üzerine kara propanga! Türkiye filmlerde nasıl develerin olduğu çöl saçma salak bir yer olarak gösteriliyorsa, şuan Venezuelayı aç fakir insanı köpek yiyen bir yer olarak tanıtıyolar! İnanmayın böyle şeylere.. Nerede petrol varsa, kan emicilerin hepsi orada.. ve onun sonucu..
Evet bu haber doğru ise, çıkarılacak sonuç şudur: Vatandaşlarına ,sokakta köpek kesip yediren yöneticiler utansın.
Mülteci sıfatıyla Türkiye'ye gelse, dilencilikle 2 ayda köpek çiftliği kurardı kafa yok ki
ekonomik.kriz deniyor een luks otomibiller var
Komunistleri Severim Chavezide Severim Vizeler Olmadigi Icin Guney Amerika Turu Yapma Imkanim Oldu CHAVEZ Oldukten Sonra yerine gecen Otobus Soforu Emeklisi Maduro Sosyalizmi resmen rezil etmis vaziyette Nikaragua ve Kubada komunizmle yonetiliyor ama boyle olaylar yok ABD Baskisi buyuk dogru ama gorseniz bu neki en acidigim Seyahatte yaşli bir amcanin 1 dolar vereyim diye turlu turlu yaptigi saklabanliklar 11 yasinda kiz karnini doyurmam karsiliginda cinsel iliski teklifi GERCEKTEN VENEZUELLA DA DURUM ICLER ACISI EN YAKIN ZAMANDA DUZELIRLER Bende buyuk umutlarla gittimde MADURO Madara etmis .
görüntüler +18 denmiş ama haberi yapan bir baksın gerçekten öylemi.
ya aziz nesin baya zeki adammış ne salaklar var yahu bunuda mı reise bağladınız pes yahu pes
Filipinler ve Çin de bunlar olağan şeyler,lokantada,çarşıda pazarda zaten yiyilip kesiliyor,açlığın olduğu yerde maalesef bunlar oluyor, Maduro nun ülkesinde de açlık başgösterdi..
inandırıcı haber değil .abd min işi vebaşarılı bir algı .
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