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Dehşet! Tabela insanların üzerine düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 14.08.2018 18:30 | Son Güncelleme

Çin'de güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tabela, yolda yürüyenlerin üzerine düştü.

Çin'in Şanghay şehrinde bulunan dev bir tabela düşüp yoldan geçenlerin üstüne düştü. Olayda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
çin tabela

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