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Dehşete anları! Herkesin gözü önünde intihar etti

İLGİNÇ HABERLER  | 17.02.2018 11:19 | Son Güncelleme

Herkesin gözü önünde intihar etti. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

İnşaat halindeki binaya çıkan şahıs, herkesin gözü önünde aşağı atladı. Görüntülerin nerede çekildiği bilinmezken, şahsın sağlık durumuyla ilgili de bir bilgi paylaşılmadı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

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