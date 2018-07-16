Dehşete Düştüler! Çocukların video çektiği anda İsrail saldırdı

İsrail'in önceki gün gerçekleştirdiği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 14 sivil ise yaralanmıştı. O anlarda çekildiği bildirilen bir video, çocukların yaşadığı korku dolu anları gözler önüne serdi.

Görüntülerde Youtube için video çeken 3 çocuğun İsrail saldırısı anındaki o anları görülüyor. İnternette yayınlanan videoda, 3 çocuğun bombardıman sırasında yaşadıkları korku ve sonrasında kaçışları net bir şekilde görülüyor. İşte o görüntü.



