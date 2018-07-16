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Dehşete Düştüler! Çocukların video çektiği anda İsrail saldırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2018 09:48 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında sosyal medya için video çeken üç çocuğun videosuna o korkulu anlar yansıdı.

İsrail'in önceki gün gerçekleştirdiği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 14 sivil ise yaralanmıştı. O anlarda çekildiği bildirilen bir video, çocukların yaşadığı korku dolu anları gözler önüne serdi.

Görüntülerde Youtube için video çeken 3 çocuğun İsrail saldırısı anındaki o anları görülüyor. İnternette yayınlanan videoda, 3 çocuğun bombardıman sırasında yaşadıkları korku ve sonrasında kaçışları net bir şekilde görülüyor. İşte o görüntü.

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israil Gazze İsrail saldırısı bomba sosyal medya

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