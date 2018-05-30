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Dehşete düşüren anlar kamerada! Kavga ettiği adamın kafasını trene vurdu

İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2018 20:34 | Son Güncelleme

İtalya'da bir tren kaydedilen görüntülerde, iki adamın kavga ettiği görülüyor. Şahıslardan biri, hasmının kafasını hareket halindeki trene vuruyor. O anlar ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

İtalya’da kaydedilen görüntülerde, iki adamın tren istasyonunda kavga ettiği görülüyor. Şahıslardan biri yere düşürdüğü hasmının kafasını giden trene vuruyor. Talihsiz adam acı içinde yerde kalırken, saldırgansa olay yerinden kaçıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya kavga tren

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