Dehşete düşüren asansör kazası

Sosyal medyada yayılan bir görüntü dehşete düşürdü. İnanılmaz kazanın yaşandığı olay feci bir şekilde bitti.
Asansöre binmek için içeri giren kadın, asansör hareket edince bir anda kapıya sıkışıyor. Korkulu bakışların arasında yükselen asansörde kapı ve duvarın arasında ayağı sıkışan kadın, yaşanan bu kabusun bitmesini çaresizce bekliyor.
Bu anları yaşayan kadının ayağının koptuğu belirtildi. Çin'de yaşanan bu feci kaza asansörün güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.
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