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Dehşete düşüren asansör kazası

İLGİNÇ HABERLER | 02.01.2018 14:43 | Son Güncelleme 2 saat önce

Sosyal medyada yayılan bir görüntü dehşete düşürdü. İnanılmaz kazanın yaşandığı olay feci bir şekilde bitti.

Asansöre binmek için içeri giren kadın, asansör hareket edince bir anda kapıya sıkışıyor. Korkulu bakışların arasında yükselen asansörde kapı ve duvarın arasında ayağı sıkışan kadın, yaşanan bu kabusun bitmesini çaresizce bekliyor.

Bu anları yaşayan kadının ayağının koptuğu belirtildi. Çin'de yaşanan bu feci kaza asansörün güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

Küçük kız kolunu asansöre kaptırdı
Asansörde dehşete düşüren dakikalar
Tankerde çakmakla gaz kaçağı kontrolü faciaya döndü
İki bina yerle bir oldu: O anlar kamerada!
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çin Kaza asansör

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