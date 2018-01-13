Dehşete düşüren görüntü! Motosikletin üzerine yattı...

Kilis’te, bir çok ölümlü kazalar ile yaralanmalı kazalara neden olan modifiye motosikletlerin büyük bölümü İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyon sonucu yakalanmasına karşın, bazı sürücüler özel dizayn ettikleri motosikletler ile hız sınırlarını zorluyor. Zaman zaman 120-150 kilometre hıza ulaşabilen motosikletlerin sürücüleri seyir halinde iken motosikletlerin üzerlerine yatarak seyir ediyor. Rüzgardan etkilenmemek için dar pantolon giyen motosiklet sürücüleri, ayaklarını motosikletin üzerinde rüzgara karşı daha fazla hız yapmak için çırpmaları dikkat çekiyor.
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