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Dehşete düşüren görüntü! Motosikletin üzerine yattı...

İLGİNÇ HABERLER | 13.01.2018 11:05 | Son Güncelleme 7 saat önce

Kilis’te, modifiye motosikletin üzerine yatan sürücüsü hız limitlerini zorlayarak tehlike saçtı.

Kilis’te, bir çok ölümlü kazalar ile yaralanmalı kazalara neden olan modifiye motosikletlerin büyük bölümü İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyon sonucu yakalanmasına karşın, bazı sürücüler özel dizayn ettikleri motosikletler ile hız sınırlarını zorluyor. Zaman zaman 120-150 kilometre hıza ulaşabilen motosikletlerin sürücüleri seyir halinde iken motosikletlerin üzerlerine yatarak seyir ediyor. Rüzgardan etkilenmemek için dar pantolon giyen motosiklet sürücüleri, ayaklarını motosikletin üzerinde rüzgara karşı daha fazla hız yapmak için çırpmaları dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet Kilis

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