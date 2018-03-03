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Dehşete düşüren kaza! Kadın metrelerce uçtu

İLGİNÇ HABERLER  | 03.03.2018 15:20 | Son Güncelleme

Çin’de kaydedilen görüntülerde, yoğun trafikte karşıya geçmeye çalışan kadına araba çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kaza saniye saniye kaydedildi.

Çin’de kaydedilen görüntülerde, bir kadının yoğun trafikte yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor. Bir anlığına tereddüt eden kadına araba çarpıyor. Otomobilin çarptığı kadın metrelerce uçtu.

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çin kadın Kaza

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