Demir kapıya sıkışan kedi böyle kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi’nde bir apartmanın bahçesinde meydana gelen olayda, demir bahçe kapısına sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Apartmana gelen itfaiye ekipleri, demiri keserek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kuyruğundan yaralandığı görülen kedi, kurtarıldıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı. (İHA)
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