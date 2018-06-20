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Demir kapıya sıkışan kedi böyle kurtarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2018 13:56 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, apartmanın bahçe kapısına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi’nde bir apartmanın bahçesinde meydana gelen olayda, demir bahçe kapısına sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Apartmana gelen itfaiye ekipleri, demiri keserek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kuyruğundan yaralandığı görülen kedi, kurtarıldıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı. (İHA)

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demir kapı kedi adana kurtarma

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