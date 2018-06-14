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Denetim için deliğin içine salınan işçi

İLGİNÇ HABERLER  | 14.06.2018 12:43 | Son Güncelleme

Denetim için deliğin içine salınan işçi.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü ilgiyle izlendi. Denetim için, ayakları bağlı şekilde baş aşağı dar bir delikten geçirilen işçinin o anları kameralara böyle yansıyor.

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Anahtar Kelimeler:
işçi delik denetim

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