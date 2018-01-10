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Denge oyununda aldığı darbeye rağmen yıkılmadı

İLGİNÇ HABERLER | 10.01.2018 21:46 | Son Güncelleme 7 saat önce

Başarıya giden yolda çekilen çilenin kutsal olduğunu gösteren ufaklık, aldığı darbelere rağmen yılmayıp, pes etmeden sonuca gitmeyi başarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk oyun denge

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
mutlu son, oğlanı aşağı düşürdü. başlık yanlış sanki yenilmiş gibi...
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