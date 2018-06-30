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Deniz üzerinde oluşan dört hortum paniğe neden oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 30.06.2018 12:37 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki farklı noktada aynı anda oluşan 4 hortum kısa süreli korkuya sebep oldu. Her dört hortum da karaya ulaşmadan kendiliğinden kayboldu.

Alanya İncekum Halk Plajı ve Türkler mahalesinde aynı anda çıkan dört ayrı hortum kısa süreli paniğe sebep oldu. İncekum plajında danizin yaklaşık 100 metre açığında sabah saatlerinde çıkan ilk hortum yaklaşık 15 dakika sürdü. Denize kadar inen ve 15 dakika boyunca etkili olan hortum, karaya ulaşmadan kendiliğinden kayboldu. İncekum plajı açıklarındaki ikinci hortum da yaklaşık 10 dakika sonra oluştu. Denize kadar inen ikinci hortum da karaya ulaşmadan kayboldu. Alanya'da aynı anda başka bir mahallede de iki ayrı hortum vakası yaşandı. Türkler mahallesinde yine denizin yaklaşık 100 metre açığında oluştu.

Bir anda kararan hava ve kabaran denizin üzerinde aynı anda oluşan iki hortumdan biri denize kadar inerken birisi de denize ulaşmadan havada kayboldu. Sahildeki onlarca turist bu doğa olayını heyecanla takip ederken bazıları da cep telefonuyla karaya çıkmadan kaybolan hortumu kaydettiler. Sahildeki vatandaşların Denizin yaklaşık 100 metre açığında oluşan hortum, çevredekileri korkuttu. 15 dakika denizin üzerinde kalan hortum, karaya ulaşmadan deniz üzerinde yok oldu. Hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

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Antalya Alanya Halk Plajı hortum

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