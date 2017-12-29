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Denizde görülen "yaratık" kafaları karıştırdı

İLGİNÇ HABERLER | 29.12.2017 11:39 | Son Güncelleme 4 saat önce

Arnavutluk'ta Büyük Prespa Gölü'nün da görülen bir "yaratığı" andırdığı belirtilen görüntü kafaları karıştırdı. Denizde görülen canlının bu görüntüsü Loch Ness Canavarı'nın Doğu Avrupa versiyonu olarak nitelendirildi.

Makedonya, Yunanistan ve Arnavutluk arasında bulunan tatlı su gölü Büyük Prespa Gölü'nün Arnavutluk tarafında görülen ve videoya çekilen bir olay çok konuşulanlar arasına girdi. Su yüzyinde görülen büyük bir canlının efsanelere konu olan canavarın başına ve boynuna sahip olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada da hızla yayıldı ve hakkında çeşitli yorumlarda bulunuldu. Gölde yaşayan bir "canavar" olduğu iddaları ile yayınlanan görüntüde denizde görülen siyah bir canlının baş kısmı görülüyor.

İskoçya'daki Loch Ness gölünde yaşadığı ileri sürülen Loch Ness Canavarı efsanesindeki "canavar"ı akıllara getiren görüntü için farklı yorumlar da geldi. Daha önce de sıkça çeşitli görüntü ve iddialarla gündeme gelen ve İskoçya'da Lock Ness Gölü'nde yaşadığı efsaneleşen yaratığa olan benzerliği kimi kesimde heyecan yarattı.

Yeni çekilen bu görüntü ise tartışmaları tekrar alevlendirdi, olayla ilgili soruşturma da başlatıldı. Arnavutluk'un Pretor turistik bölgesinde çekilen bu görüntü sonrasında bölgede yaşayan yerel halk, canavar efsanesine inandığını söylüyor, ancak görüntü sonrası orada yayın balığı olduğunu düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Loch Ness Gölü Canavarı Arnavutluk

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