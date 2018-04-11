Denizde korkutan görüntü

İzmir'in Urla ilçesinde turuncu renge bezenen deniz kıyısı, ilçedeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. Bu rengi kimyasal bir atık zannederek durumu belediye ekiplerine şikayet eden vatandaşları rahatlatan açıklama ise uzmanlardan geldi. Deniz kıyısındaki turuncu rengin sırrının, denizde bulunan ve mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı plankton olduğu anlaşıldı.

Planktonların suda çoğalması esnasında denizde rengin yer yer turuncu renge büründüğünü açıklayan uzmanlar, yaşanan renk değişikliğinin biyolojik bir canlı olan planktonun çoğalmasından kaynaklandığını söyledi.

PLANKTON NEDİR?

Plankton denilen tek hücreli canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklere boyanır (İHA)