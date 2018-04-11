HABER

Denizde korkutan görüntü

İLGİNÇ HABERLER  | 11.04.2018 08:35 | Son Güncelleme

İzmir'de turuncu renge bezenen deniz kıyısı, vatandaşlarda paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar bu rengi kimyasal bir atık zannederek durumu belediye ekiplerine şikayet ederken, turuncu renge mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı olan planktonların neden olduğu anlaşıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde turuncu renge bezenen deniz kıyısı, ilçedeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. Bu rengi kimyasal bir atık zannederek durumu belediye ekiplerine şikayet eden vatandaşları rahatlatan açıklama ise uzmanlardan geldi. Deniz kıyısındaki turuncu rengin sırrının, denizde bulunan ve mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı plankton olduğu anlaşıldı.

Planktonların suda çoğalması esnasında denizde rengin yer yer turuncu renge büründüğünü açıklayan uzmanlar, yaşanan renk değişikliğinin biyolojik bir canlı olan planktonun çoğalmasından kaynaklandığını söyledi.

PLANKTON NEDİR?

Plankton denilen tek hücreli canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklere boyanır (İHA)

İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimlerİşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler
Hafta sonu planı yapanlara kötü haber!Hafta sonu planı yapanlara kötü haber!
İran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldıİran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Urla Plankton

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Suriye hava sahası trafiği durdu

Suriye hava sahası trafiği durdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Facianın eşiğinden dönüldü

Facianın eşiğinden dönüldü

İzmir Metrosu'nda mest eden görüntü! Atatürk'ün sözlerini bağıra bağıra söyledi

İzmir Metrosu'nda mest eden görüntü! Atatürk'ün sözlerini bağıra bağıra söyledi

Kasap ve kedinin diyaloğu sosyal medyayı salladı

Kasap ve kedinin diyaloğu sosyal medyayı salladı

Otoyolda korku dolu anlar

Otoyolda korku dolu anlar

Zürafayı görünce ne yapacağını şaşırdı

Zürafayı görünce ne yapacağını şaşırdı

Herkesin gözü önünde polise saldırdı

Herkesin gözü önünde polise saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.