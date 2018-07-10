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Depremi hisseden kediler bunu yaptı!

İLGİNÇ HABERLER  | 10.07.2018 19:48 | Son Güncelleme

Japonya'da kaydedilen görüntülerde, deprem olacağını hisseden kedilerin kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Japonya'nın Osaka kentinde kaydedilen görüntülerde, deprem olacağını hisseden kedilerin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Depremi hisseden kedilerin kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Japonya Osaka deprem kedi

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