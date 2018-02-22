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Dereye düşen köpeği böyle kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 22.02.2018 17:31 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde dereye düşen sokak köpeği, kıyafetleri ile suya giren temizlik işçisi, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla gerçekleşen operasyonla hayvanı sudan çıkarttı.

Edinilen bilgiye göre Oğuzeli ilçesi Vilayet caddesinden geçen Sacır Deresinin kenarında gezinen bir köpek dereye düştü. Köpeğin suya düştüğünü gören temizlik işçisi, kıyafetleri ile birlikte suya girdi. Akıntıya kapılan köpeği yakalayan işçi, hayvanın suda sürüklenmesini önledi. Bir süre köpeğin suya düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, köpeği dışarı çıkarmak için kurtarma operasyonu başlattı. Derenin içerisine bir merdiven sarkıtan ekipler, ardından ise dereye halat uzattı. Suyun içerisindeki temizlik işçisi Cemal Aslan tarafından halata bağlanan köpek, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla merdivenden yukarıya çekildi.

Çevredeki vatandaşlar, kurtarılan sokak köpeğini sevmeleri dikkat çekerken ölümden dönen köpeğin ise teşekkür edercesine sakin duruşu şaşırttı. Temizlik işçisi Aslan'ın ise köpeği kurtardıktan sonra olay elbiselerini kurutmak için olay yeri yakınlarındaki belediye binasına geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Dere köpek

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