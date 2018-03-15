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Despacito şarkısını bir de böyle dinleyin

İLGİNÇ HABERLER  | 15.03.2018 18:22 | Son Güncelleme

Luis Fonsi'nin Despacito şarkısını hiç böyle dinlemiş miydiniz?

YouTube'da yaklaşık 5 milyar izlenme alan Despacito şarkısı yetenekli insanların ayaklarıyla yeniden hayat buldu. Dev ayak piyanosuyla muhteşem bir müzik şöleni gerçekleştiren yetenekli gençlerin bu performansını sakın kaçırmayın.

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Anahtar Kelimeler:
Luis Fonsi despacito ayak piyanosu

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