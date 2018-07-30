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Despacito şarkısını keman ile çalan kız izleyenleri büyüledi

İLGİNÇ HABERLER  | 30.07.2018 21:06 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, küçük bir kız, kemanı ile 'Despacito' şarkısını çaldığı anlar izleyenleri büyüledi.

Amerika'da Karolina Protsenko adlı küçük kızın kemanı ile 'Despacito' şarkısını çaldığı anlar çevredekiler ve sosyal medya tarafından büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Karolina Protsenko Amerika despacito Keman

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