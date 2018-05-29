Dev binalar böyle yerle bir edildi

Çin'de kullanımayan bölgelerdeki binaların yıkım anı saniye saniye görüntülendi. Yıllardır orada hiç kullanılmadan duran binalar kontrollü bir şekilde yerle bir oldu. İşte ortaya çıkan o görüntü.
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