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Dev binalar böyle yerle bir edildi

İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2018 08:29 | Son Güncelleme

Dev binalar böyle yerle bir edildi

Çin'de kullanımayan bölgelerdeki binaların yıkım anı saniye saniye görüntülendi. Yıllardır orada hiç kullanılmadan duran binalar kontrollü bir şekilde yerle bir oldu. İşte ortaya çıkan o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
bina çin yıkım

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