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Dev dinozor maketi alev alev yandı

İLGİNÇ HABERLER  | 24.03.2018 08:59 | Son Güncelleme

ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan Royal Gorge Dinosaur Experience adlı dinozor parkında elektrik sorunu yüzünden çıkan yangın sonucu dev dinozor maketi kül oldu.

ABD’nin Colorado eyaletinde Canon City ilçesinde bulunan Royal Gorge Dinosaur Experience adlı çeşitli dinozor türlerinin sergilendiği parkta Jura Devrinin sonları ile Kretase Devrinin sonları arasında yaşamış Tiranozor cinsi dev bir dinozor maketi kül oldu. Parkta başka bir hasar meydana gelmediği belirtilirken işletme sahibi yaz gelmeden önce yanan dinozorun yerini dolduracaklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Dinazor ABD Maket Royal Gorge Dinosaur Experience

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