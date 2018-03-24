Dev dinozor maketi alev alev yandı

ABD’nin Colorado eyaletinde Canon City ilçesinde bulunan Royal Gorge Dinosaur Experience adlı çeşitli dinozor türlerinin sergilendiği parkta Jura Devrinin sonları ile Kretase Devrinin sonları arasında yaşamış Tiranozor cinsi dev bir dinozor maketi kül oldu. Parkta başka bir hasar meydana gelmediği belirtilirken işletme sahibi yaz gelmeden önce yanan dinozorun yerini dolduracaklarını belirtti.