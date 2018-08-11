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Dev geyik sürücüleri şaşkına çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 11.08.2018 13:23 | Son Güncelleme

ABD'de kaydedilen görüntülerde, dev geyiği gören sürücüler şaşkına döndü.

ABD'de otoyolun ortasında yürüyen dev geyik, o sırada yoldan geçen araçlardaki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
geyik ABD

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