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Dev kobra yumurtaları böyle kustu!

İLGİNÇ HABERLER  | 14.04.2018 12:20 | Son Güncelleme

Hindistan'da kaydedilen görüntülerde kobra yılanının yediği yumurtaları kustuğu anlar böyle kaydedildi.

Hindistan'da dev kobranın bütün halde yiyip sindiremediği yumurtaları kusma anı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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Hindistan ko yılan

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