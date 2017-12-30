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Dev piton avını böyle yuttu

İLGİNÇ HABERLER | 30.12.2017 16:30 | Son Güncelleme 11 saat önce

Avustralya'nın Queensland eyaletinde 2 metrelik dev piton, gözüne kestirdiği keseli sıçanı böyle yuttu.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Queensland piton

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