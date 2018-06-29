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Dev piton kurulan tuzağa böyle yakalandı

İLGİNÇ HABERLER  | 29.06.2018 11:33 | Son Güncelleme

Tayland'da bir çiftçi, tavuklarını yiyen katil pitonu yakalamak için bir düzenek kurarak devasa yılanı tuzağa düşürüyor. İşte o görüntü.

Tayland'da bulunan bir çiftçi, birçok tavuğunu kaybettikten sonra katili yakalamak için bir tuzak kuruyor ve onu beklemeye başlıyor. Devasa bir piton için kurduğu tuzak işe yarıyor ve çiftçi pitonu avlamayı başarıyor. Kurduğu tuzağın içinde bir yem ve bir tüp bulunuyor. Dev piton çiftçinin kurduğu tuzağın içine girdiği sırada yakalanıyor. Yaşanan o anlarsa kameraya kaydediliyor. İşte dev pitonun tuzağa düşme anı.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND piton yılan tuzak Yakalama çiftçi

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