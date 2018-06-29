Dev piton kurulan tuzağa böyle yakalandı

Tayland'da bulunan bir çiftçi, birçok tavuğunu kaybettikten sonra katili yakalamak için bir tuzak kuruyor ve onu beklemeye başlıyor. Devasa bir piton için kurduğu tuzak işe yarıyor ve çiftçi pitonu avlamayı başarıyor. Kurduğu tuzağın içinde bir yem ve bir tüp bulunuyor. Dev piton çiftçinin kurduğu tuzağın içine girdiği sırada yakalanıyor. Yaşanan o anlarsa kameraya kaydediliyor. İşte dev pitonun tuzağa düşme anı.
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