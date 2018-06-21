Dev pitonun yemek üzere olduğu köpeği kurtardılar.

Bir cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde, dev piton gövdesiyle sardığı köpeği sıkarak boğarken imdada kurtarma ekipleri yetişti. İnsanların elindeki sopalarla köpeği pitonun elinden kurtarmaya çalıştıkları sırada zor durumda olan arkadaşının yanından bir an olsun ayrılmayan beyaz köpekte, arkadaşını kurtarabilmek için büyük mücadele verdi. İşte o ilginç görüntüler.
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