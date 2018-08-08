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Dev reklam panosu kaldırımda yürüyen insanların üzerine böyle düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 08.08.2018 10:24 | Son Güncelleme

Çin'de kaydedilen görüntülerde, kaldırımda yürüyen insanların üzerine reklam panosu düştü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin’de bir binanın ön cephesinde yer alan dev reklam panosu, kaldırımda yürüyen insanların üzerine düştü. Tongren şehrinde yaşanan olayda, reklam panosunun altında kalan 5 kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşların da yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olaysa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
reklam panosu çin

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