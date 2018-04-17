Dev vinç büyük gürültüyle yerle bir oldu.

Nerede çekildiği bilinmeyen bir görüntü yanlış hesap edilen işin getirdiği sonucu gözler önüne serdi. Dev vinç, yerde bulunan büyük bir malzemeyi kaldırırken bir anda yere devrildi. Yükün ağırlığı, vincin açısı ve kurulumu yanlış hesap edilen olayın görüntülerini, bir işçi telefonuna kaydetti.