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Dev vinç büyük gürültüyle yerle bir oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 17.04.2018 10:06 | Son Güncelleme

Dev vinç büyük gürültüyle yerle bir oldu.

Nerede çekildiği bilinmeyen bir görüntü yanlış hesap edilen işin getirdiği sonucu gözler önüne serdi. Dev vinç, yerde bulunan büyük bir malzemeyi kaldırırken bir anda yere devrildi. Yükün ağırlığı, vincin açısı ve kurulumu yanlış hesap edilen olayın görüntülerini, bir işçi telefonuna kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
vinç devrilme işçi Kaza

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