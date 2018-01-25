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Dev yılan yavru ceylanı bir anda yedi

İLGİNÇ HABERLER | 25.01.2018 08:33 | Son Güncelleme 9 dakika önce

Dev yılan yavru ceylanı bir anda yedi. O anlar amatör kameraya kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
yılan ceylan

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