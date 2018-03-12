Dev yılan yolu böyle kapattı.

Güney Afrika'da yolda fark ettikleri dev pitonu kayda alan kişiler bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Verilen bilgilere göre sürücü ve arkadaşı, yolda ilerlerken gördüğü uzun siyah şekli, ilk önce bir trafik işareti olarak algılıyor ancak daha yakından bakmak için yanına gittiklerinde onun dev bir piton olduğuu öğreniyorlar.
O anlarda görüntüleri çekilen dev piton yılanı, çalılıkların arasına girerek gözden kayboluyor.
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