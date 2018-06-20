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Dikkatli yolcular otobüs şoförü bayıldıktan sonra ciddi kazayı önledi

İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2018 09:38 | Son Güncelleme

Doğu Çin'de Shandong eyaletinde otobüste yaşanan olayın görüntüsü dehşete düşürdü.

Çin'de seyir esnasında bir anda bayılan otobüs şoförünün yardımına olayı kısa sürede fark eden yolcular koştu. Otobüsün kontrolünün kaybedildiğini fark eden yolcular anında müdahale ederek olası bir kazayı önlemiş oldu.

20 yılı aşkın bir süredir otobüs şoförü olan 45 yaşındaki Xie Shangpan, uzun süre araç kullandığı için felç geçirdiği bilgisi verildi. Yolcular ise aracın bariyerlere sürtündüğünü ve uyumuş olabileceğini düşündükleri şoförü uyandırmak için öne koştuklarını belirtti.

Yolcular olay yerinde otobüsü durdururken, şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüste 30 yolcunun olduğu bilgisi verildi. Yaşanan o dehşet anları ise otobüste bulunan kameraya saniye saniye kaydedildi.

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çin otobüs şoförü bayılma

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