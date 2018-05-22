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Dikkatsiz kadın sürücü anne ve 2 çocuğunu böyle ezdi

İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2018 08:52 | Son Güncelleme

Kayseri'de yolda yürüyen anne ve 2 çocuğunu ezen dikkatsiz sürücünün dehşet saçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeden sokağa giren otomobilin sürücüsü karşıdan gelen beyaz minibüsü görünce direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen anne ve iki çocuğunu ezdi.

Kazayı gören vatandaşlar ve aracın içindekiler, anne ve iki çocuğunun yardımına koştu. Kazada hafif şekilde yaralanan anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kadın sürücü Kaza

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