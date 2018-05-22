Dikkatsiz kadın sürücü anne ve 2 çocuğunu böyle ezdi

Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeden sokağa giren otomobilin sürücüsü karşıdan gelen beyaz minibüsü görünce direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen anne ve iki çocuğunu ezdi.
Kazayı gören vatandaşlar ve aracın içindekiler, anne ve iki çocuğunun yardımına koştu. Kazada hafif şekilde yaralanan anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)
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