Dikkatsiz sürücü anne ve çocuklarını böyle ezdi

Olay, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir anne, çocuklarının elinden tutmuş yolun karşısına geçmek istedi. Yolun karşısına geçen anne ve çocuklarını fark etmeyen dikkatsiz sürücü, sokaktan caddeye çıkarken anne ve çocuklarını ezdi.

YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU

Yaklaşık 3 metre anne ve çocuklarını sürükleyen sürücüyü, çevrede ki vatandaşlar uyararak durdurdu. Kaza sonrası, çevredeki vatandaşlar anne ve çocukların yardımına koştu.

"KADIN VE ÇOCUKLARI ARABANIN ALTINA ALDI"

Olayı gören çevrede ki esnaflardan İbrahim Yavuz, “Araba ile caddeye dönmek isterken, yolun karşısına geçmek isteyen kadın ve çocukları altına aldı. Kadının bacağı kırılıyor, çocuklarda ufak sıyrıklarla atlatıyor olayı. Kadının durumu çocukların durumuna göre biraz daha ağırdı” dedi.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek için bir süre bekleyen anne ve çocuklar dikkatlice yolun karşısına geçiyor. Bu sırada caddeye dönen dikkatsiz sürücü, anne ve çocuklarını ezerek aracın altına alıyor. Olayı gören vatandaşlar anne ve çocukların yardımına koşuyor. Kazada annenin bacağı kırılırken, çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



