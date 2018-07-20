HABER

Dikkatsizliğin sonu kötü bitti

İLGİNÇ HABERLER  | 20.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

Hindistan'da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaş dikkatsizliğinin kurbanı oldu.

Hindistan'da otoyolda karşıdan karşıya koşarak geçmek isteyen yaşlı bir vatandaş dikkatsizliğinin kurbanı oldu. Vatandaşın sağlık durumuyla ilgili bir bilgi bulunmazken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

PARTNERYolda görürseniz şaşırmayın! İstanbul'da yeni dönem başlıyorYolda görürseniz şaşırmayın! İstanbul'da yeni dönem başlıyor
Yoldan geçen polis aracını görünce esas duruşta selam verdilerYoldan geçen polis aracını görünce esas duruşta selam verdiler
Yüzlerce kaçak alkol şişesi böyle imha edildiYüzlerce kaçak alkol şişesi böyle imha edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan yaşlı adam Kaza

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yoldan geçen polis aracını görünce esas duruşta selam verdiler

Yoldan geçen polis aracını görünce esas duruşta selam verdiler

Yüzlerce kaçak alkol şişesi böyle imha edildi

Yüzlerce kaçak alkol şişesi böyle imha edildi

Taksim Füniküler Tüneli'nden bisikletle indi

Taksim Füniküler Tüneli'nden bisikletle indi

Şaşkına çeviren görüntü! Üst geçitte motosiklet alarmı

Şaşkına çeviren görüntü! Üst geçitte motosiklet alarmı

Tavuk hırsızı tilki kameralara yakalandı

Tavuk hırsızı tilki kameralara yakalandı

Nikâhı yarıda bırakıp üçlü çektirdi

Nikâhı yarıda bırakıp üçlü çektirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.