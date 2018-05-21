Dilek tutmak isterken iskele çöktü

Dilek tutmak için tahta iskeleye çıkan aile, iskelenin çökmesi sonucu kendilerini göl sularında buldular. O anlar ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
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