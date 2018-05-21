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Dilek tutmak isterken iskele çöktü

İLGİNÇ HABERLER  | 21.05.2018 10:37 | Son Güncelleme

Ailecek dilek tutmak için çıktıkları tahta iskele çökünce kendilerini göl sularında buldular.

Dilek tutmak için tahta iskeleye çıkan aile, iskelenin çökmesi sonucu kendilerini göl sularında buldular. O anlar ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Dilek Iskele

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