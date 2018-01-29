Dilenciye yaptığı hareket tepki çekti

Sosyal medyada yayılan bir görüntü tepkilere neden oldu. Ancak hareketin haklı olduğunu savunanlar da az değil. Görüntülerde gözleri görmeyen dilenciye yaklaşarak tekme atacakmış gibi yapan adam, dilenciyi test ediyor.

Adamın tekme hareketini fark eden dilenci de kendini geri çekiyor. Aslında gözlerinin gördüğü ve orada görmediğini iddia ederek dilendiğini düşünen adamın tekmesi durumu ortaya koyuyor.

Bu görüntüler için gelen tepkiler ise böyle bir tekme hareketinin etik olmadığı yönünde birleşti. Dilencinin gözlerinin gördüğü iddiasını bu hareketiyle ortaya atan adam da kendi iddiasını kanıtlamış oldu.