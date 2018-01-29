HABER

Dilenciye yaptığı hareket tepki çekti

İLGİNÇ HABERLER | 29.01.2018 11:15 | Son Güncelleme 6 saat önce

Sosyal medyada yayılan bir görüntü tepkilere neden oldu. Ancak hareketin haklı olduğunu savunanlar da az değil. Görüntülerde gözleri görmeyen dilenciye yaklaşarak tekme atacakmış gibi yapan adam, dilenciyi test ediyor.

Adamın tekme hareketini fark eden dilenci de kendini geri çekiyor. Aslında gözlerinin gördüğü ve orada görmediğini iddia ederek dilendiğini düşünen adamın tekmesi durumu ortaya koyuyor.

Bu görüntüler için gelen tepkiler ise böyle bir tekme hareketinin etik olmadığı yönünde birleşti. Dilencinin gözlerinin gördüğü iddiasını bu hareketiyle ortaya atan adam da kendi iddiasını kanıtlamış oldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tekme dilenci görme engelli

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a çok sert tepki

Erdoğan'a çok sert tepki

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Deniz Seki'den cezaevine girecek olan Seren Serengil'e tavsiye

Deniz Seki'den cezaevine girecek olan Seren Serengil'e tavsiye

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Netanyahu'nun eşinin bağırdığı ses kayıtları ortaya çıktı! 'Bizi rahat bırakın'

Netanyahu'nun eşinin bağırdığı ses kayıtları ortaya çıktı! 'Bizi rahat bırakın'

28 personel alacak, 15 bin lira maaş verecek

28 personel alacak, 15 bin lira maaş verecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Motorla turistlerin üzerinden geçip gitti

Motorla turistlerin üzerinden geçip gitti

Kendi kamyonundan canını zor kurtardı

Kendi kamyonundan canını zor kurtardı

Böyle fren görülmedi!

Böyle fren görülmedi!

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Hapşırığıyla gülme krizine sokan kadın

Hapşırığıyla gülme krizine sokan kadın

Minibüs nehre uçtu: 13 ölü

Minibüs nehre uçtu: 13 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.