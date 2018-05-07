HABER

Dilenciyi tekmeleyen adam neye uğradığını şaşırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 07.05.2018 10:29 | Son Güncelleme

Çin'de sokaktaki dilenciye tekme atan adam, bir başkasının gelip kendisine uçan tekme atmasıyla neye uğradığını şaşırdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Çin'de yaşanan olayda sokaktaki dilenciye durup dururken tekme atan ve ardından yumruklayan adam, durumu görüp koşarak kendisine müdahale eden bir başka adamın tekmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tarihi zirve sonrası haftaya nasıl başladı?Tarihi zirve sonrası haftaya nasıl başladı?
Kız yurdunda korku dolu dakikalar!Kız yurdunda korku dolu dakikalar!
Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ilkErdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ilk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin dilenci uçan tekme

En Çok Okunan Haberler

Özge Özpirinçci '2 yaşındaki yeğenim bakıcısı tarafından istismara uğradı'

Özge Özpirinçci '2 yaşındaki yeğenim bakıcısı tarafından istismara uğradı'

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Etek altı videosu çeken sapık suçüstü yakalandı

Etek altı videosu çeken sapık suçüstü yakalandı

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Tek teker şovu yapmak isteyen motosikletli maganda dehşet saçtı

Tek teker şovu yapmak isteyen motosikletli maganda dehşet saçtı

Tavuklarına Mozart ve Erik Dalı dinletiyor

Tavuklarına Mozart ve Erik Dalı dinletiyor

Haber spikeri programda kameraya böyle yakalandı

Haber spikeri programda kameraya böyle yakalandı

Olay Görüntü! Öğrencisine yapmadığı kalmadı!

Olay Görüntü! Öğrencisine yapmadığı kalmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.