Dilenciyi tekmeleyen adam neye uğradığını şaşırdı

Çin'de yaşanan olayda sokaktaki dilenciye durup dururken tekme atan ve ardından yumruklayan adam, durumu görüp koşarak kendisine müdahale eden bir başka adamın tekmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

