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Dinozorla karşılaşan alman kurdu ne yapacağını şaşırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 06.07.2018 16:55 | Son Güncelleme

Cesur ve koruyucu yönüyle bilinen kurt köpeğinin dinozor maketini görünce verdiği tepki sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada yayılan bu görüntü izleyenleri kahkahaya boğdu. Sahibi ile yürüyen alman kurdu, dinozor ile karşılaşınca bir anda sahibinin elinden kurtularak kaçmaya başladı. O anlar ise amatör kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
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