Dinozorla karşılaşan alman kurdu ne yapacağını şaşırdı

Sosyal medyada yayılan bu görüntü izleyenleri kahkahaya boğdu. Sahibi ile yürüyen alman kurdu, dinozor ile karşılaşınca bir anda sahibinin elinden kurtularak kaçmaya başladı. O anlar ise amatör kameraya böyle yansıdı.
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