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Direk otobüsün üzerine düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 08.03.2018 08:40 | Son Güncelleme

Otobüsün üzerine direk düştü.

Çin’de inanılmaz bir olay yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen dev direk seyir halindeki otobüsün üzerine düştü. Yalnızca bir yolcunun bulunduğu otobüste olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

Direğin düşmesiyle camları parçalanan araçtaki yolcu yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

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çin Direk Kaza

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