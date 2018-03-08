Direk otobüsün üzerine düştü

Çin’de inanılmaz bir olay yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen dev direk seyir halindeki otobüsün üzerine düştü. Yalnızca bir yolcunun bulunduğu otobüste olası bir facianın eşiğinden dönüldü.
Direğin düşmesiyle camları parçalanan araçtaki yolcu yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
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