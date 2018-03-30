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Diriliş Ertuğrul'u izlerken çıldırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.03.2018 21:46 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul'u izlerken kendinden geçen adam sosyal medyayı salladı.

Diriliş Ertuğrul izlerken kendinden geçen insanlara bir yenisi daha eklendi. İşte sosyal medyada hızla yayılan o görüntü...

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Anahtar Kelimeler:
diriliş: ertuğrul sosyal medya

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