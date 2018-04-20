Diriliş Ertuğrul'u izlerken kendilerinden geçtiler

Diriliş Ertuğrul dizisini izlemek için Kahramanmaraş Edeler Diyarı Derneği’nde toplanan bir grup vatandaş, ‘Saadettin Köpek’in öldürülmesiyle birlikte adeta kendilerinden geçti.

Diziyi izleyen Murat Yerli ve Beyhan Akansel’in kılıç ve baltalarıyla sevinme anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Dizi setine gidip oyuncularla tanışmak istediğini söyleyen Beyhan Akansel, “Ailemle oturup izleyebildiğim dizilerden biridir Diriliş. Genellikle bu üzerimdeki kıyafetlerle diziyi izliyorum. Bu kılıç, balta benim saz aletlerim. Diriliş akşamı bunları evime götürüyorum ve evimde izliyorum. Heyecandan televizyonu kıracakmışım ama çevremdekiler alıştı bu gibi durumlara. Beni görüntülediklerinden hiç haberim yoktu, tamamen heyecan ve refleks ile oluşan görüntüler. Benim tek istediğim diriliş setine gidip oyuncularla tanışmak. Biz vatanımızın bir karış toprağında gözü olanların gözünü çıkarmaya hazırız” dedi.

Dizi izlerken kendinden geçen Murat Yerli ise “Beyhan ile ben sanki dizide oynuyormuşuz gibi bir heyecan yaşadık. Geçmişe olan sevdamız, haksızlığa olan kinimiz orada kendisini gösterdi bir anda” diye konuştu.

Edeler Diyarı Derneği Başkanı Şeref Dere de “Biz diziyi izlerken bir ara korktuk televizyon elimizden gidiyordu. Saadettin Köpeğin öldürülmesini bilmiyorduk ve Beyhan kardeşimizin o anlarını kaydettik ve sosyal medyaya yükledik. Bence Beyhan kardeşimiz gibi diziyi seyretmek her babayiğidin harcı değil. Vatan sevdalısı olduğunun bir göstergesidir bence” ifadelerini kullandı.