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Dişi aslana saldıran bufalo

İLGİNÇ HABERLER | 26.12.2017 08:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

Güney Afrika'da bulunan Kruger Ulusal Parkında bufalonun açlıktan zayıf düşmüş dişi aslana saldırdığı anlar, safari yapan turistlerin kamerasına böyle yansıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aslan bufalo

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
VAYBE BUFALONUN BİLE SAFI DELİKANLISI VAR
vur kaç taktiğini öğretmişler buna :)
Aslan zayıflıktan güçsüz kalmış baktı gözüne kestirdi ama çabuk vazgeçti
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