Diyarbakır'da kamyon engeli

Edinilen bilgiye göre Diyarbakır'ın Silvan ilçesi istikametinden şehir merkezine kum taşıyan kamyonlar Seyrantepe güzergahında ilerlerken birbirlerini sollamak için yolu kapattı. Kum ocaklarından şehir merkezine kum taşıyan kamyonlar yolda birbirleriyle yarışıp sollama yapınca arkadan gelen araçlara geçecek yer kalmadı.
Seyir halinde olan bir sürücünün yolu kapatan kamyonların durumunu cep telefonuna kaydetmesi nasıl bir kamyon terörü yaşandığını gözler önüne serdi. Dakikalarca yan yana giden kamyonlardan dolayı arkadan gelen araçlar sollama yapamadı.
Yolu kapatan kamyonları korna çalarak uyaran araç sürücülerinin bu tepkisinin üzerine bir süre sonra kamyonlar yolun sağ şeridine geçerek sol şeritten trafiğin akmasını sağladı.
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