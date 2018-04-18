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Diziyle direksiyonu kontrol ederek makas atan maganda

İLGİNÇ HABERLER  | 18.04.2018 10:11 | Son Güncelleme

Diziyle direksiyonu kontrol ederek makas atan maganda.

Akan trafikte makas atarak aracını kullanan trafik magandasının insanlar hayatını hiçe saydığı görüntüler sosyal medyada yayıldı. Büyük tepki toplayan bu görüntüleri, sürücü sosyal medya hesabından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik maganda sürücü

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