Doğrama makinesine düşen adamın feci ölümü kamerada

Çalışma sırasında parçalayıcı makinenin konveyöründe bir tıkanıklık oluştuğunu gören işçi, makinedeki bir vidanın değiştirilmesi gerektiğine karar verdi. Makineyi durdurmadan içine tırmanan adam, bir anda ünitenin içine sürüklendi ve devasa bıçakların olduğu aletin içine doğru çekildi.Talihsiz adamın feci ölümü, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Firma hakkında iş güvenliğini ihlalden dava açıldı.



