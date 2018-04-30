HABER

Doğrama makinesine düşen adamın feci ölümü kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 30.04.2018 22:35 | Son Güncelleme

Tataristan'ın Zelenodoslsk şehrinde bir işçi, vücudunu doğrama makinesine kaptırarak feci şekilde can verdi.

Çalışma sırasında parçalayıcı makinenin konveyöründe bir tıkanıklık oluştuğunu gören işçi, makinedeki bir vidanın değiştirilmesi gerektiğine karar verdi. Makineyi durdurmadan içine tırmanan adam, bir anda ünitenin içine sürüklendi ve devasa bıçakların olduğu aletin içine doğru çekildi.Talihsiz adamın feci ölümü, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Firma hakkında iş güvenliğini ihlalden dava açıldı.

Akşener seçilirse açılış 25 Haziran'da!Akşener seçilirse açılış 25 Haziran'da!
Öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!Öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!
Erdoğan iş adamlarını uyardı: O kadar destek veriyoruz!Erdoğan iş adamlarını uyardı: O kadar destek veriyoruz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tataristan işçi doğrama makinesi

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

24 Haziran seçimleri için Mediar Analiz anket sonuçları yayınlandı! İşte çarpıcı sonuçlar...

24 Haziran seçimleri için Mediar Analiz anket sonuçları yayınlandı! İşte çarpıcı sonuçlar...

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlginç şaka! Nereye kaçacağını şaşırdı

İlginç şaka! Nereye kaçacağını şaşırdı

Jamaika'da bayrak yarışında ters yöne koşan minik, izleyenleri kahkahaya boğdu

Jamaika'da bayrak yarışında ters yöne koşan minik, izleyenleri kahkahaya boğdu

Hayat kurtaran kaza kamerada

Hayat kurtaran kaza kamerada

10 ay sonra ilk defa destek almadan yürüyen kadından kavalyesine müthiş sürpriz

10 ay sonra ilk defa destek almadan yürüyen kadından kavalyesine müthiş sürpriz

Suyuna tuz atılan damat ters köşe oldu

Suyuna tuz atılan damat ters köşe oldu

Masasına konan kargayla yemeğini paylaşan güzel insan

Masasına konan kargayla yemeğini paylaşan güzel insan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.