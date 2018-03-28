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Doğu Avrupa’ya ''turuncu kar'' yağdı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.03.2018 08:33 | Son Güncelleme

Doğu Avrupa’ya ''turuncu kar'' yağdı.

Başta Rusya'nın Soçi bölgesi olmak üzere Doğu Avrupa’nın bazı bölgelerine yağan ''turuncu kar'' görenleri hayrete düşürdü.

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Doğu Avrupa turuncu kar

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