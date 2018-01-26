Doğum günü mumu üflenince

Küçük çocuk, üzerinde mum bulunan bir çikolatalı kekin önünde yanan mum söndürmeyi beklerken istemediği bir şey oldu. Ancak orada yanan mumu başka birisi söndürünce minik bebek ağlamaya başlıyor. İşte sosyal medyada yayılan o görüntü.
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